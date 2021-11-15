Школьник из Выборга стал победителем «Большой перемены»

Стали известны победители Всероссийского конкурса среди школьников «Большая перемена». Среди них — учащийся школы №14 Олег Муратов.

Как рассказали в пресс-службе Администрации Выборгского района, к участию в «Большой перемене» победителя подтолкнули родители, которые настояли на регистрации в конкурсе.

Они сделали первый толчок к моей победе, верили в меня до самого конца. Также все это время рядом был мой наставник Максим Алексеевич Серегин. Благодаря ему я успешно прошел все этапы, — говорит Олег Муратов. – Думаю, что победа в финале состоялась прежде всего потому, что я просто не мог подвести всех, кто болел за меня. Я говорю спасибо педагогам, друзьям, которые поддерживали и помогали в создании проектов, — поделился Олег Муратов.

По условиям конкурса школьник получит 1 млн рублей, которые сможет направить на обучение в вузе, а в случае поступления на бюджет — на ипотеку или бизнес-стартап. Кроме того, педагогу, подготовившего победителя «Большой перемены», предусмотрена премия в размере 150 тыс. рублей.

Всего же в «Большой перемене» победителями стали четыре ленинградских школьников. Ранее их и остальных победителей со всей страны поздравил Владимир Путин.

Отметим, конкурс «Большая перемена» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. Его цель — дать возможность учащим проявить себя и найти свои сильные стороны.