Полицейского, выпустившего обойму в свою жену, подозревают в покушении на убийство

Задержанному ранее сотруднику ГИБДД вменяют статью о покушении на убийство. Днем, 15 ноября он несколько раз выстрелил в свою жену из травматического пистолета.

Как сообщает в понедельник, 15 ноября пресс-служба СК по Петербургу, действия майора полиции квалифицированы по статье «Покушение на убийство».

По данным следствия, 15 ноября 2021 года на лестничной площадке, расположенной в одном из домов по улице Коммунаров в Красносельском районе, подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на почве личных длительных неприязненных отношений, несколько раз выстрелил из травматического пистолета в голову своей супруге, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудник ГИБДД Красносельского района Петербурга подозревается в стрельбе по собственной супруге, с которой находится в состоянии развода. Причиной конфликта мог стать их 9 -летний общий сын, которого родители не могут поделить.