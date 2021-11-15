Спортсмены и любители бега могут стать участниками 53-го марафона, посвященного 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Легкоатлетический марафон «Дорога жизни» пройдет 30 января во Всеволожском районе. Регистрация участников стартовала сегодня на платформе.

Зимний пробег проходит в Ленобласти с 1970 года. Марафон «Дорога жизни» проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Напомним, что музей «Кобона: Дорога жизни» запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.