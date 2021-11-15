В Петербурге четырежды горевший дом Басевича отдадут Академии балета Эйфмана

Бывший доходный дом Басевича на Большой Пушкарской передадут Академическому театру Бориса Эйфмана.

Центр госэкспертизы Петербурга рассмотрел проект реконструкции здания на Большой Пушкарской. Его приспособят под нужды Академии танца и театра балета Эйфман, передает портал Мойка78.

В ходе реконструкции будут разобраны, а затем воссозданы шестой и седьмой этажи, а также внесены некоторые локальные изменения, которые коснутся в том числе и обустройства площадки для пожарной техники со стороны двора соседнего здания.

Дом Басевича в Санкт-Петербурге горел четыре раза за последние полтора года. Об очередном возгорании в здании мы писали в прошедшие сутки. Тогда к дому прибыло с десяток пожарных машин. На этот раз площадь огня составила 200 квадратных метров.