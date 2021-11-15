Непривитым сотрудникам крупного предприятия в Мурино заблокировали пропуска

Один из сотрудников НПО «Поиск», расположенного в Мурино, сообщил, что 15 ноября предприятие не допустило на рабочую смену непривитых рабочих.

Информацию об этом в понедельник, 15 ноября опубликовали в группе Девяткино online социальной сети «Вконтакте».

Сегодня всем не привитым сотрудникам заблокировали пропуски для прохода на территорию, и сообщили, что в случае отказа от вакцинации сегодняшний день им зачтут, как прогул, а позднее они будут уволены, — пишет сотрудник.

По словам рабочего, официального приказа генерального директора не было, а информацию до людей о вакцинации донесли в устной форме.

На официальном сайте предприятия информации о данном инциденте не содержится.