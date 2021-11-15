Жителей домов у дороги Петергоф — Кейкино защитят от газа и шума специальными экранами

Жители Ломоносовского района пожаловались Александру Дрозденко на загазованность и шум от автомобилей у домов возле дороги.

С такой проблемой на прямую линию с губернатором в понедельник, 15 ноября, обратилась женщина из деревни Гостилицы, передает портал 47channel.

Как отметила женщина, на участке дороги Петергоф — Кейкино увеличилась интенсивность движения. По ней часто стали ездить большегрузы, из-за чего в домах теперь витает отчетливый запах выхлопных газов и постоянно шумно.

Губернатор Ленобласти отметил, что, интенсивность на этом участке дороги действительно повысилась, поскольку началось строительство порта. Кроме того, шум может создавать и плохая дорога — её ремонт намечен только в следующем году.

Для решения проблемы губернатор пообещал включить в будущий ремонт дороги установку шумозащитных экранов. Они позволят минимизировать доносящийся до жителей шум от машин.