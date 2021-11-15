В Петербурге отловят 1200 бездомных животных за 17 млн рублей

На сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за отлов бродячих собак в городе на Неве. На эти цели готовы выделить порядка 17 млн рублей.

Как указано в техздании, исполнитель обязуется поймать около 1200 бездомных животных в следующем году. За это ему заплатят 17 141 329 рублей, передает портал 78.

Также за отлов собак без владельцев и доставку их в приюты из бюджета заплатят 9 860 750 рублей. Ещё 4 653 500 рублей будет выделено на возврат на прежние места обитания содержавшихся в приютах псов, не проявляющих агрессию. Остальная часть суммы пойдёт на оплату налогов.

Подать заявку на выполнение работ можно до 23 ноября 2021 года.