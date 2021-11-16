В Нижне-Свирском заповеднике с помощью тепловизора поймали двух рыбаков-нелегалов на лодке

Автор: Гузель Галимова
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Мужчины незаконно находились на территории Нижне-Свирского заповедника.

Ночью 12 ноября двое мужчин на лодке пытались проплыть в глубину Лахтинского залива, предположительно, чтобы порыбачить. В полной темноте их лодка была почти не видна, но их удалось обнаружить с помощью тепловизора. Инспекторы заповедника с выключенным фарами подплыли к ним и задержали. На рыбаков были составлены административные протоколы.

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Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник

Напомним, что нахождение на территории Нижне-Свирского заповедника без разрешения, а также сбор грибов, охота, рыбная ловля — строго запрещены.

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07.11.2021 314
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