В Нижне-Свирском заповеднике с помощью тепловизора поймали двух рыбаков-нелегалов на лодке

Мужчины незаконно находились на территории Нижне-Свирского заповедника.

Ночью 12 ноября двое мужчин на лодке пытались проплыть в глубину Лахтинского залива, предположительно, чтобы порыбачить. В полной темноте их лодка была почти не видна, но их удалось обнаружить с помощью тепловизора. Инспекторы заповедника с выключенным фарами подплыли к ним и задержали. На рыбаков были составлены административные протоколы.

Напомним, что нахождение на территории Нижне-Свирского заповедника без разрешения, а также сбор грибов, охота, рыбная ловля — строго запрещены.