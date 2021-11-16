Россия с 12 декабря возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией

Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту «Санкт-Петербург – Хельсинки», сообщили в оперштабе.

«С 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 1 декабря возобновляется авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Также снимаются все ограничения на регулярные и нерегулярные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар.

Ранее Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 28 ноября.