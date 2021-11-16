Суд в Петербурге огласил приговор по делу об избиении блокадницы ее сиделкой. Обвиняемую признали виновной и отпустили из здания суда.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Любовь Анисимова была признана виновной по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», хотя изначально речь шла о статье «Покушение на убийство». Суд установил, что пьяная сиделка угрожала убийством своей 99-летней подопечной, а также минимум семь раз ударила кулаками и ладонями по голове, лицу, туловищу, верхним и нижним конечностям.

Анисимовой назначили ограничение свободы на 1 год 4 месяца, но суд зачел время, проведенное под стражей — чуть более восьми месяцев, женщину выпустили из зала суда. Кроме того, с нее взыскали в пользу потерпевшей 50 тысяч рублей.

Напомним, в результате избиения блокадница получила сотрясение мозга, ссадины и гематомы, а также оглохла на одно ухо.