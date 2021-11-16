Спортсмен из Соснового Бора выиграл Кубок мира по рукопашному бою

Сосновоборец Николай Киселев одержал победу на Кубке мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории.

Соревнования прошли в Москве с 11 по 13 ноября. В них приняли участие более 350 участников из 32 стран.

В своем Instagram-аккаунте Николай Киселев поделился, что это была последняя битва на ковре, как он и обещал семье. Сосновоборец завершил спортивную карьеру и начнет тренерскую.