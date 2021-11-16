Спортсмен из Соснового Бора выиграл Кубок мира по рукопашному бою

Автор: Гузель Галимова
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Сосновоборец Николай Киселев одержал победу на Кубке мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории.

Соревнования прошли в Москве с 11 по 13 ноября. В них приняли участие более 350 участников из 32 стран.

Спортсмен из Соснового Бора выиграл Кубок мира по рукопашному бою спорт, Сосновый Бор, рукопашный бой, Ленобласть, кубок мира
Спортсмен из Соснового Бора выиграл Кубок мира по рукопашному бою спорт, Сосновый Бор, рукопашный бой, Ленобласть, кубок мира
Спортсмен из Соснового Бора выиграл Кубок мира по рукопашному бою спорт, Сосновый Бор, рукопашный бой, Ленобласть, кубок мира
Источник: Мой Сосновый Бор, ВК

В своем Instagram-аккаунте Николай Киселев поделился, что это была последняя битва на ковре, как он и обещал семье.  Сосновоборец завершил спортивную карьеру и начнет тренерскую.

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09.11.2021 456
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