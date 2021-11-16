Для музея «Дорога жизни» готовят новую концепцию

Обновленная экспозиция народного музея в отреставрированном здании штаба Дороги жизни в деревне Коккорево откроется для посетителей 9 мая 2022 года.

Проект реставрации бывшего штаба Дороги жизни в деревне Коккорево разрабатывали специалисты Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленобласти. Как отметили в пресс-службе Правительства Ленобласти, историческая экспозиция, созданная руками ветеранов — участников событий войны, занимала только одну комнату, во всем остальном здании на протяжении многих лет размещалось общество охотников и рыболовов. Поскольку Ленинградская область выкупила здание целиком, то и на остальных площадях разместятся музейные экспозиции и службы.

Сегодня мы собирались с наследниками ветеранов и обсуждали концепцию новых экспозиционных площадей. Все сошлись во мнении, что раз музей был создан руками ветеранов, то и экспозиция должна строиться на рассказе о Дороге жизни через личные истории участников тех событий. И мы постараемся построить экспозицию таким образом, чтобы на примере водителя, который служил на Дороге жизни, или зенитчика рассказать о функционировании Дороги жизни…, — рассказал заместитель председатель правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Ранее мы писали, что после разрушения данного музея, Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.