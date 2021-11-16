Енота, гулявшего по Мурино, забрали у хозяйки

Ранее в сети появилось видео, на котором испуганный енот гуляет по округе. Женщина, которая придала инцидент огласке, нашла его хозяйку. В итоге она решила отдать зверька, так как уже устала от животного.

Как рассказала порталу 47news жительница Мурино по имени Надежда, хозяйка енота Толика согласилась отдать ей питомца. Полосатый уже переехал к ней в квартиру.

Она честно сказала, что замучилась с ним. Стал очень агрессивным. Считаю, что хозяйка правильно поступила. Пусть лучше так, чем оставить на улице. Я давно о еноте мечтала, но понимала, что это большая ответственность. Ведь это дикое животное, ему нужен вольер, — рассказала собеседница.

По словам Надежды, у животного большой стресс. В доме он уже успел подрать занавески и снял с петель дверь от холодильника.

Он успокоился только спустя несколько часов. Нам ни игрушку не дали, ни миску его. Конечно, все новое. К тому же, его нужно помыть, потому что он очень неухоженный. Хозяйка сказала, что боится воды. Не представляю, что будет, — поделилась женщина нашим коллегам из 47news.

Также стало известно, что об этом случае узнали в фонде помощи енотам «Енотская правда». Специалисты учреждения окажут помощь Надежде и ее новому питомцу.