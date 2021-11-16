Названы возможные мотивы мужчины, убившего и расчленившего своего отца в Петербурге

Ранее стало известно о задержании главного подозреваемого в жутком деле о расчленении 66-летнего мужчины. Им оказался сын погибшего.

Как пишет Mash на Мойке вечером, 16 ноября, 35-летний сын жил в квартире отца и бездельничал — из-за этого родственники постоянно ссорились. В день убийства жертва приехал к сыну и сказал, чтобы тот переезжал в снятую для него комнату. Однако делать это ныне задержанный не захотел. В ходе конфликта он схватил ружье и пригрозил выстрелить — отец не поверил. Тогда сын прицелился в голову и нажал на спусковой крючок.

После убийства мужчина разделил тело на части, сложил в сумку и на бытовой тележке отвёз к Смоленке. В ходе обыска в квартире на Новосмоленской набережной нашли куртку и штаны погибшего.

Напомним, о об этом резонансном деле стало известно во вторник, 16 ноября. О сумке с человеческими останками в полицию сообщили рабочие, выполнявшие укрепление берега Смоленки.