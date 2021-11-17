В Ленобласти выявлено 424 новых случая COVID-19 — данные на 17 ноября

В Ленобласти за последние сутки выявили 424 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 85 113 человек, выздоровели — 65 130.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+8), Пикалёво (+11), Ефимовский (+3), Бор (+1) , Самойлово (+1), Заборье (+1), Озерево (+1), Совхозный (+2) .

Волосовский район: Волосово (+6), д. Сельцо (+2), Поддубье (+1) .

Волховский район: Волхов (+15), Сясьстрой (+2), Кисельня (+1), Новая Ладога (+1), Запорожье (+1).

Всеволожский район: Мурино (+14), Всеволожск (+10), Кудрово (+16), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+10), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Вартемяги (+1), Бугры (+1), Агалатово (+2), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+2), Кокосы (+1), Нижние Осельки (+1), Стеклянный (+1), Кальтино (+2), Васкелово СНТ (+1), Токкари (+1), Колбино (+1), Коккорево (+1), СНТ Рабочий поселок-2 (+1), СНТ Ника (+1), ДНП Солнечное (+1) .

Выборгский район: Выборг (+5), Перово (+1), Глебычево (+2), Первомайское (+2), Рощино (+7), Советский (+1), Светогорск (+2), Приморск (+2), Каменногорск (+2), Гаврилово (+1), Тарасово (+1), Ильичёво (+1), Ленинское (+1), Красная Долина (+1), Возрождение (+1), Борки (+1), Ключевое (+1), Мамонтовка (+1), Пушное (+1) .

Вам будет интересно В Ленобласть поступила 51 тысяча доз вакцины "Спутник Лайт" До конца недели препарат появится в районных больницах, а далее будет распределен по прививочным пунктам. ОБ этом сообщается на сайте Правительства... 16.11.2021 158

Гатчинский район: Гатчина (+30), Тайцы (+5), Войсковицы (+2), Сиверский (+1), Вырица (+5), Малое Верево (+2), Коммунар (+8), Шпаньково (+1), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+3), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Романовка (+2), Сяськелево (+1), Мыза-Ивановка (+1), Старое Хинколово (+1), Кобринское (+1), Воскресенское (+1), Новая (+1), Шаглино (+1), Ивановка СНТ Ижора (+1), Загуляево (+1), Пудость (+4) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+10) , Порхово (+1), Кингисеппский (+1), Большое Кузёмкино (+1) .

Киришский район: Кириши (+24), Глажево (+2), Будогощь (+1), Пчевжа (+1), Кукуй (+1) .

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+2), Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Львовские Лужки (+1), Мга (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+1), Тененичи (+1) .

Ломоносовский район: Новоселье (+4), Русско-Высоцкое (+1), Лаголово (+1), Копорье (+1), Балтийская Слобода (+1).

Лужский район: Луга (+4), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Дзержинского (+1), Приозерный (+1), Мшинская (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+5), Важины (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+7), Сосново (+1), Громово (+1), Мичуринское (+1), Запорожское (+2) .

Сланцевский район: Сланцы (+12), Гостицы (+1), Загривье (+2) .

Тихвинский район: Тихвин (+31), Бор (+2), Горка (+1), Пяхта (+1) .

Тосненский район: Тосно (+11), Нурма (+1), Тельмана (+4), Никольское (+3), Ульяновка (+2), Федоровское (+3), Форносово (+1), Сельцо (+1), Красный Бор (+1) .

Тем временем в правительстве Ленобласти планируют ужесточить covid-ограничения в предстоящие новогодние праздников.