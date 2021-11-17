Депутата от КПРФ в Приморье подозревают в педофилии

Во Владивостоке по делу о педофилии задержали депутата Законодательного собрания Приморья. Об этом в среду, 17 ноября сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении, — говорится на сайте ведомства.
На данный момент возбуждено уголовное дело ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В квартире депутата проводят обыск. Правоохранители допрашивают свидетелей и потерпевшего.
Вам будет интересно
В Центре Управления Регионом объяснили, что их оставили, чтобы проводить дальнейшие экспертизы. Днем ранее, жителей деревни Новая Буря в Ломоносовском районе...
16.11.2021 170