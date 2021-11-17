Повзрослевшие герои «Гарри Поттера» встретятся в специальном эпизоде «Поттерианы»

Герои вернутся в Хогвартс в первый день нового года.
Сервис HBO Max выпустил тизер специального эпизода, снятого к 20-й годовщине картины «Гарри Поттер и философский камень». Создатели кинофраншизы повернут маховик времени и отправятся на два десятилетия назад, чтобы вспомнить историю знакомства Гарри, Рона и Гермионы.
Шоу станет новогодним подарком для поклонников волшебной вселенной. Эпизод появится на платформе 1 января 2022 года.
В ретроспективе снимутся исполнители главных ролей — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. К ним присоединятся режиссёр Крис Коламбус и актёры, сыгравшие любимых персонажей. Участники проекта расскажут о создании фильма в эксклюзивных интервью.
Крис Коламбус также заявил, что хочет выпустить режиссёрскую версию первого фильма поттерианы. «Философский камень» длится 152 минуты. Однако из оригинальной картины вырезали 20 минут. В частности, зрителям не показали кадры с приведением Пивзом, живущим в Хогвартсе. Когда появится трёхчасовая версия ленты, режиссёр не уточнил.