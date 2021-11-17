В мобильном пункте вакцинации, который угнали в Тихвине, находилась крупная партия вакцины

Как рассказали в Тихвинской межрайонной больнице, злоумышленникам досталась не только дорогостоящая медицинская машина, но и приличная партия «Спутника V».

Как поделился 47news, в кузове фургона на базе «Газон Next», угнанного в ночь на 14 ноября, хранилась вакцина от коронавируса «Спутник V». Объем партии в медучреждении не уточнили, но сообщили, что запаса должно было хватить для вакцинации, запланированной на 14 ноября.

Наличие препаратов в машине связано с графиком работы учреждения. Машины мобильных пунктов выезжают ежедневно. Но по воскресеньям стационар не работает, и поэтому передать партию «Спутника» водителю было некому.

Напомним, о резонансом случае мы писали ранее. Похитителям удалось украсть мобильный пункт вакцинации. Его стоимость оценивается в 4 млн рублей.