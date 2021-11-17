В зимние каникулы ограничения в Петербурге могут быть не такими строгими, как в осенние

В Петербурге covid-ограничения в зимние каникулы должны быть менее строгими, чем в осенние, если позволит эпидемическая обстановка. Такое заявление сделал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

«Конечно, многое будет зависеть от эпидемической обстановки, но надеемся всегда на лучшее. Мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней мере, такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября», — отметил Соколов.

Он также добавил, что Петербург уже начал готовиться к проведению праздника и встрече туристов.

Напомним, с 15 ноября в Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения. Теперь без QR-кодов не пустят в бассейны и фитнес-клубы, ЗАГС. С 1 декабря систему QR-кодов распространят на общепит и некоторые магазины.