Студентка из Ленобласти вышла в финал конкурса «Твой ход»

Защищать честь региона в финале поедет Марина Изотова из Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

После победы в региональном полуфинале Марина поедет на финал в Сочи, в котором примут участие 1000 человек из 76 регионов России. По его итогам будут выбраны 200 победителей – они получат премии в размере 1 млн рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, лучшим в учебе студентам, путешествующим по России и проживающим в общежитиях вузов, будут возмещены затраты на проживание и проезд. Программа начнет действовать с 1 июня.