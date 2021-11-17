Студентка из Ленобласти поборется за 1 млн рублей в финале всероссийского конкурса

Марина Изотова из Государственного института экономики, финансов, права и технологий вышла в финал престижного всероссийского конкурса среди студентов.

Всероссийский конкурс студентов «Твой Ход» проходит в России впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки РФ.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти, после победы в региональном этапе Марине Изотовой предстоит отстоять честь Ленинградской области в финале конкурса в Сочи. В нем примут участие 1000 человек из 76 регионов России.

По его итогам будут выбраны 200 победителей, а главными призами станут премии в размере 1 млн рублей. Средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Также активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России.