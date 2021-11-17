В Ленобласти с рельсов сошел товарный поезд — фото

Северо-Западная прокуратура по транспорту проверяет происшествие на железной дороге в районе Волосово. В вагонах находилась аммиачная селитра.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры в среду, 17 ноября, поезд состоит из локомотива и 11 вагонов с аммиачной селитрой. По счастливой случайности, содержимое вагонов не не опрокинулось. Информация о пострадавших пока не поступала.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Вам будет интересно
Акция "МиссияШина: дорога чистоты" прошла в Кингисеппе. Буквально через два дня подобная акция состоится и в Волосово. В Кингисеппе в среду,...
17.11.2021 46