В Ленобласти с рельсов сошел товарный поезд — фото

Северо-Западная прокуратура по транспорту проверяет происшествие на железной дороге в районе Волосово. В вагонах находилась аммиачная селитра.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры в среду, 17 ноября, поезд состоит из локомотива и 11 вагонов с аммиачной селитрой. По счастливой случайности, содержимое вагонов не не опрокинулось. Информация о пострадавших пока не поступала.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура