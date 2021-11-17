«Страх и ненависть в Мурино»: жители просят благоустроить «народную тропу» между Петербургом и Ленобластью

Автор: Анастасия Щербакова
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На пути жителей Мурино в Калининский район Петербурга встречаются разные препятствия: теплотрассы, тропы без освещения вдоль гаражей и железная дорога. 

Видеорепортаж о «народной тропе» снял портал Piter.TV.

Жители Мурино просят благоустроить «народную тропу» которая ведет в Калининский район Петербурга. По этому маршруту люди направляются на работу, в магазины, поликлинику, школы и детские сады. И каждый раз это, своего рода, испытание для жителей города.

Сейчас активисты вместе с жителями Мурино хотят написать коллективное обращение губернаторам Петербурга и Ленобласти в надежде обустроить «народную тропу».

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