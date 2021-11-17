Двое петербуржцев устроили в подъезде дома разборки со стрельбой

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчина, пригрозивший своему оппоненту ружьем, был ранен им же в ходе потасовки.

В Петербурге полиция задержала мужчину, который применил оружие в ходе ссоры с соседом на лестничной площадке. Об инциденте рассказали в пресс-службе МВД  Петербургу и Ленобласти в среду, 17 ноября.

В полицию обратился 51-летний жилец дома на Приморском шоссе. Он сообщил, что 48-летний сосед угрожал его пасынку. Когда отчим решил разобраться, в чем дело, сосед вышел на лестничную площадку с ружьем и направил его на оппонента. Между мужчинами завязалась драка, в результате чего произошло два случайных выстрела.

Оказалось, что ружье было заряжено травматическими патронами. Хозяин оружия получил ранение правой ладони. Его госпитализировали в больницу. После оказания медпомощи он был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

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17.11.2021 144
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