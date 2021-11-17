Мужчину, обматерившего полицейского в Петергофе, задерживал спецназ

Мужчина, решивший выговориться крепким словом на полицейского при исполнении, стал фигурантом двух уголовных дел. Задерживать его приезжал спецназ.

Следственным отделом по Петродворцовому району главка СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По данным следствия, подозреваемый 31 октября, находясь у одного из домов по Лесной улице в городе Петергофе, выражался в адрес полицейского грубой нецензурной бранью, а также высказывал угрозы применения насилия, и, что если сотрудник проследует на его участок, то он его застрелит. При этом рядом с собой подозреваемый держал собаку без намордника, которую угрожал натравить на сотрудника.