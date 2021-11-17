Школу с подземным этажом, 2-мя бассейнами и 6-ю спортзалами строят в Петербурге — фото

Самую большую школу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обещают построить в Шушарах. Учебное заведение будет рассчитано на 77 классов.

Фото: пресс-служба Пушкинского района Фото: пресс-служба Пушкинского района Фото: пресс-служба Пушкинского района

Об этом в среду, 17 ноября сообщает пресс-служба Смольного. На данный момент завершается возведение цокольного этажа.

Школа рассчитана на 77 классов. В ней смогут учиться 1925 детей одновременно. Пятиэтажное здание с одним подземным этажом будет состоять из двух функциональных блоков — учебного и учебно-оздоровительного. Предусмотрены два бассейна и шесть спортивных залов.

Компания «Дальпитерстрой», которая строит школу, планирует ввести ее в эксплуатацию в 2023 году.