Врач Ким назвала тромбоз крайне опасной формой постковидного синдрома

Врач-гематолог Диана Ким заявила, что тромбоз случается и у молодых пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме.

Врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким рассказала, что переболевшие COVID-19 могут долгое время сталкиваться с последствиями данного заболевания, в том числе с нарушением свертываемости крови.

По словам Ким, даже молодые люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагноз «тромбоз» или даже «инсульт». Именно к таким тяжелым поражениям организма приводит повышение густоты крови после COVID-19, пояснила она.

Эксперт рассказала, что у нее были молодые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме, однако спустя три месяца у них образовался тромбоз, у одного из них случился инсульт.

— То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования, — заявила Ким в интервью радио Sputnik.

Если тромбы появляются в сосудах головного мозга, то исход для пациента может быть фатальным, предупредила врач-гематолог.

Предотвратить тромбообразование можно, принимая разжижающие кровь препараты — антикоагулянты. Однако назначить их может только специалист, подчеркнула Ким. Она пояснила, что такие «препараты не совсем безобидные», в связи с этим заниматься самолечением.

Наиболее подвержены риску повышенного тромбообразования после COVID-19 люди, страдающие заболеваниями сосудов, уточнила врач.

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Защититься от коронавируса и тяжелых последствий этого заболевания поможет вакцинация, напомнила эксперт.