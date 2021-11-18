Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 13 коп

Литр бензина в среднем подорожал на 13 копеек, а дизеля – почти на рубль, при этом цены растут почти повсеместно в России. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Согласно данным Росстата, в России с 8 по 14 ноября средняя потребительская цена за литр бензина выросла на 13 копеек и составила 49,5 рубля.

Так, марка Аи-92 подорожала до 46,54 рубля (за один литр), Аи-95 – до 50,34 рубля, Аи-98 – 58,36 рубля, при чем литр последней вырос в цене больше всех – на 23 копейки.

Вместе с тем поднялась цена и на дизельное топливо: рост произошел на 51 копейку, таким образом, литр теперь обходится в 52,1 рубля.

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В ведомстве указали, что такая динамика наблюдается в большинстве регионов РФ, при этом наибольшее подорожание зафиксировано в таких городах, как Хабаровск (+1,2%), Биробиджан (+1,1%), Южно-Сахалинск (+0,4%) и Грозный (+0,3%). Отмечается, что в столицах бензин стал дороже на 0,3%. Об этом пишет ТАСС.