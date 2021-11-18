Стало известно, когда в Санкт-Петербург придут настоящие морозы

В ближайшие дни температура в городе будет «слабоположительной».

По информации издания Невские Новости, в ближайшее время в Северной столице не стоит ждать зимних морозов.

Первые холода придут в Санкт-Петербург с 22 ноября, когда температура воздуха опустится до -2…-4 градусов.

Также в городе на Неве ожидаются снегопады, но тоже на следующей неделе.