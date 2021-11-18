Юные гимнастки из Соснового Бора завоевали серебро на Всероссийских соревнованиях

Во Владимире завершились Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на кубок памяти заслуженного тренера СССР Н. Г. Толкачева.

Гимнастки из Соснового Бора стали серебряными призерами.

Добавляется, что Ленинградская АЭС оказала спонсорскую помощь юным спортсменкам в приобретении купальников для художественной гимнастики.