Юные гимнастки из Соснового Бора завоевали серебро на Всероссийских соревнованиях

Автор: Гузель Галимова
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Во Владимире завершились Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на кубок памяти заслуженного тренера СССР Н. Г. Толкачева.

Гимнастки из Соснового Бора стали серебряными призерами.

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Источник: ЛАЭС

Добавляется, что Ленинградская АЭС оказала спонсорскую помощь юным спортсменкам в приобретении купальников для художественной гимнастики.

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16.11.2021 136
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