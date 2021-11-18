Также ученый указал на смертельную опасность, которой подвергают себя люди, не желающие прививаться.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с ТАСС заявил, что люди, которые покупают сертификаты о вакцинации от нового коронавируса, не только подвергают себя смертельной опасности, но и несут ответственность за развитие новых штаммов вируса.

Гинцбург также добавил, что не понимает этих людей в условиях, когда вакцинация бесплатна и создано более 15 тысяч пунктов, в которых можно поставить прививки.

Ранее ученый заявлял, что мера с QR-кодами будет работать только в том случае, если будет выполняться полноценно и если сертификаты не будут поддельными.