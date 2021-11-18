Банковские операции предложили согласовывать с родственниками

Депутаты Государственной думы выступили с предположением предоставить россиянам право подачи заявления в банк, в котором они поручают доверенным лицам давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам.

В качестве доверенных лиц могут выступать, в том числе, родственники, пишут Известия.

Предполагается, что доверенные лица позволили бы предотвратить действия мошенников, отменив финансовый перевод и тем самым предотвратив хищение денежных средств.