Приюты для бездомных животных Ленобласти получат субсидии

Депутаты Заксобрания Ленобласти обсудили финансовую поддержку приютов для бездомных животных.

Было принято решение направить на помощь приютам 1,6 миллиона рублей. Эта сумма будет распределена между организациями, которые подадут заявку на получение субсидий в 2022 году.

В 2023 и 2024 годах приютам выделят еще по 1,5 миллиона рублей, пишет 47channel.

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На сегодняшний день в Ленобласти работает 12 приютов для собак и кошек, зарегистрированных как некоммерческие организации. Также в регионе действуют и два приюта, где содержатся дикие животные.

Претендовать на получение финансовой поддержки могут все подобные организации.