Школьники из Всеволожского и Бокситогорского районов претендуют на звание «Ученик года»

Пятеро старшеклассников из Ленобласти вышли в финал всероссийского конкурса

Десятиклассница Лесколовского центра образования Мария Бучнева, одиннадцатиклассница Екатерина Вавилова и ученица десятого класса Дарья Хрипунова из Сертоловской гимназии, ученица девятого класса бокситогорской школы №2 Александра Смирнова и десятиклассник Борской школы Константин Соболев представят Ленобласть с 8 по 13 декабря на финале конкурса, который пройдет в Ульяновске.

Стоит отметить, что в этом году конкурс впервые проводится на всероссийском уровне. Самыми активными регионами по количеству заявок стали Астраханская и Ленинградская области, Чувашская Республика. Всего же в финал вышло 82 ученика из 43 регионов России.