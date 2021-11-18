Минтруд: страховые пенсии вырастут на 5,9% с января 2022 года

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала про предстоящую индексацию пенсий неработающим пенсионерам в России, которая произойдет с 1 января 2022 года.

Она подчеркнула, что выплаты увеличат неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца.

Отмечается, что размер индексации составит 5,9%.