Минтруд: страховые пенсии вырастут на 5,9% с января 2022 года

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала про предстоящую индексацию пенсий неработающим пенсионерам в России, которая произойдет с 1 января 2022 года.
Она подчеркнула, что выплаты увеличат неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца.
Отмечается, что размер индексации составит 5,9%.
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