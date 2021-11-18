Эльвира Набиуллина: Продовольственная инфляция в России достигла двухзначных значений

В России отмечается рост инфляции, в том числе и в продовольственной сфере. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала текущую тенденцию.
— Инфляция была на низком уровне не так долго. Вблизи 4% она продержалась всего четыре года, а сейчас она в два раза выше, тогда как продовольственная достигла двузначных значений, – сообщила Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Глава Центробанка считает, что если не снизить уровень инфляции сейчас, то пострадают «самые незащищенные слои населения». «Чем меньше у человека доход, тем больше продуктов в его потребительской корзине. Инфляция бьет по этому человеку в первую очередь», – добавила Эльвира Набиуллина.
На рост цен на продукты повлиял неудачный урожай, рост глобальных цен, подорожание рабочей силы в сельском хозяйстве. Последнее произошло из-за сокращения числа приезжающих на сезонные работы мигрантов.
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16.10.2021 504
— По базовому прогнозу ЦБ в 2022 году уровень инфляции будет составлять 4-4,5%. Ключевая ставка Центробанка будет находиться в пределах 7,8-8,3%, которая сохранится только в следующем году ради возвращения нормального уровня инфляции, – подчеркнула Эльвира Набиуллина.