Эльвира Набиуллина: Продовольственная инфляция в России достигла двухзначных значений

В России отмечается рост инфляции, в том числе и в продовольственной сфере. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала текущую тенденцию.

— Инфляция была на низком уровне не так долго. Вблизи 4% она продержалась всего четыре года, а сейчас она в два раза выше, тогда как продовольственная достигла двузначных значений, – сообщила Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Глава Центробанка считает, что если не снизить уровень инфляции сейчас, то пострадают «самые незащищенные слои населения». «Чем меньше у человека доход, тем больше продуктов в его потребительской корзине. Инфляция бьет по этому человеку в первую очередь», – добавила Эльвира Набиуллина.

На рост цен на продукты повлиял неудачный урожай, рост глобальных цен, подорожание рабочей силы в сельском хозяйстве. Последнее произошло из-за сокращения числа приезжающих на сезонные работы мигрантов.

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