Предприятие в Волосово задолжало работникам более 6 млн рублей

94 сотрудника сельхозпредприятия остались без зарплат. Справедливость восстановила прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Ленобласти, перед 94 сотрудниками организации в период с июня по июль этого года образовалась задолженность по зарплате на общую сумму более 6 млн рублей.

В связи с этим прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, генеральному директору предприятия-неплательщика было внесено представление, по которому работодатель закрыл долг.

Если верить информации с сайта предприятия, оно входит в состав 100 сельскохозяйственных организаций России с наивысшей продуктивностью молочных коров. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 1400 голов, из них 750 голов дойное стадо. Однако, несмотря на масштабы предпринимательской деятельности, на вовремя выплаченные зарплаты у завода средств не нашлось.