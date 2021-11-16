Пандемия коронавируса не ослабляет своих позиций, поэтому в России постоянно вводят новые ограничения и правила, чтобы не дать ситуации выйти из под контроля. Внесение фото в сертификат о вакцинации, выдача QR-кодов бессимптомно переболевшим, создание специальных covid-отделений для беременных в Ленобласти — обо всем этом и других последних изменениях в России и 47 регионе, рассказывает редакция ivbg.ru.

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Сертификаты о вакцинации хотят дополнить фотографиями владельцев

Вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации от COVID-19 на прошлой неделе обсуждался в Минцифры вместе с представителями Минздрава.

Дополнение сертификата о вакцинации фотографией владельца позволит минимизировать столпотворения для проверки QR-кодов, так как не придется сверять данные сертификатов с паспортами.

Выдача QR-код для бессимптомно переболевших коронавирусной инфекцией

Граждане, бессимптомно переболевшие коронавирусом и имеющие положительный ПЦР тест, смогут получить QR-код. Те, у кого нет подтвержденного диагноза, соответственно, останутся без него.

Как сообщил председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, нормы законопроектов, внесенных недавно правительством, не повлияют на такую категорию граждан. Он отметил, что в инициативах о введении QR-кодов для посещения общественных мест и пользования транспортом пока не уточняется количество антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов.

Сокращение срока действия QR‑кода для вакцинированных, которые заболели COVID-19

После вакцинации QR-код действителен в течение одного года. Однако он аннулируется, если был получен положительный результат ПЦР-теста. Теперь после выздоровления привившийся ранее от COVID-19 получит QR-код только на шесть месяцев.

Ужесточение covid-ограничений в новогодние праздники

Во время длительных выходных отели, базы отдыха, горнолыжные курорты, кинотеатры, фитнес-клубы и другие общественные места в Ленобласти вполне вероятно будут работать только по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам. Соответствующее решение еще не принято, однако власти Ленобласти не планируют смягчать ограничения.

QR-коды на новогодних праздниках планируют также ввести на электричках.

Новые коронавирусные ограничения запустили в Петербурге

Теперь жители и гости Северной столицы без QR-кодов не смогут попасть в бассейны и фитнес-клубы. Также коды понадобятся при посещении загсов, при этом на церемонию бракосочетания будут пускать только молодоженов. Ожидается, что с 1 декабря систему QR-кодов в Петербурге распространят на общепит и некоторые магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости.

В городе на Неве введена обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, а также граждан страдающих хроническими заболеваниями.

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Специальное covid-отделение для беременных открылось в Тосно

В Тосно в октября 2021 года открылось отделение для рожениц с коронавирусом. Оно имеет 50 коек и полностью оборудовано для женщин и малышей. В реанимационном отделении роддома выделена одноместная палата для пациенток с положительным результатом теста на covid-19. На третьем этаже организована работа отдельного блока – неонатологического отделения для новорожденных с палатой интенсивной терапии.

Ужесточение ковид-ограничений В Ленобласти

Теперь во всех салонах красоты, косметических салонах и парикмахерских ограничивается заполняемость посадочных мест, а маски стали обязательны. В красной зоне ограничение по заполняемости — не более 50% посадочных мест, в желтой — не более 75%.

Все рестораны и кафе красной и желтой зоны с 2:00 до 6:00 могут обслуживать посетителей исключительно навынос или с доставкой на дом. В остальное время допустимо использование не более 50% посадочных мест в красной зоне и не более 75% — в желтой. Для всех зон обязательно соблюдение дистанции между столами не менее 1,5 метров и обработка посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды.

Также запрещено проведение всех массовых мероприятий.

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Продление противоковидных правил до 2024 года

Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому продлеваются действия санитарно-эпидемиологических правил для профилактики коронавируса до 2024 года.

Документ гласит, что вакцинированные или переболевшие covid-19 в течение последних шести месяцев граждане могут не садиться на карантин после контакта с люди, имеющими положительный ПЦР-тест. Непривитые и не переболевшие граждане в такой же ситуации обязаны изолироваться на 14 дней.

Также утверждены сроки доставки материала для исследования на наличие коронавирусной инфекции. Они составляют 24 часа после отбора.

Напомним, что во время проведения опроса при переписи населения около трех тысяч человек заразилось коронавирусом.