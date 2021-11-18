Работники уже завершили реставрацию в трех корпусах Цейхгауза и «Доме Наместника».

Новые выставочные пространства Выборгского замка уже в 2021 году смогут принять первых посетителей. На данный момент к этому готовы уже три корпуса Цейхгауза и «Доме Наместника» — в них закончены работы по реставрации, сообщает группа «Интересный Выборг» «ВКонтакте».

Недавно появившийся пост буквально за полчаса собрал положительные комментарии.

«Красиво и аккуратно», «очень здорово», — отметили подписчики.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в этих помещениях откроются выставки и музей морской археологии.