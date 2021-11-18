В Ленобласти вакцинацию прошло порядка 790 тысяч человек

Правительство Ленобласти призывает жителей региона проявить сознательность и ответственность в вопросах предотвращения распространения коронавируса.
Как рассказали на сайте Правительства Ленобласти в четверг, 18 ноября, введение системы QR-кодов стало экстренной мерой руководства страны на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью.
Правительство разработало два законопроекта, которые определили порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции. Они понадобятся при посещении большинства общественных мест, а также для междугородных и международных переездов.
Код можно получить на портале Госуслуги — информация автоматически поступает туда после вакцинации. Те, кто не зарегистрирован на Госуслугах, могут получать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ.