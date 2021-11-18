В Ленобласти вакцинацию прошло порядка 790 тысяч человек

Правительство Ленобласти призывает жителей региона проявить сознательность и ответственность в вопросах предотвращения распространения коронавируса.

Как рассказали на сайте Правительства Ленобласти в четверг, 18 ноября, введение системы QR-кодов стало экстренной мерой руководства страны на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью.

Правительство разработало два законопроекта, которые определили порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции. Они понадобятся при посещении большинства общественных мест, а также для междугородных и международных переездов.

QR-код — логичное продолжение мер безопасности в борьбе с коронавирусом. Но главный метод этой борьбы — вакцинация. Прививка поможет нам в значительной мере вернуться к повседневной жизни, не допуская при этом вспышек заболевания коронавирусом, и снизит процент госпитализации. На сегодняшний день в Ленинградской области вакцинировались уже 789160 жителей, — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Код можно получить на портале Госуслуги — информация автоматически поступает туда после вакцинации. Те, кто не зарегистрирован на Госуслугах, могут получать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ.