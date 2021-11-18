Путин поручил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 8,6 процентов

Президент поручил своей администрации подготовить проект по повышению индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в следующем году. В денежном выражении прибавка составит порядка 1 тысячи рублей.

В проекте федерального бюджета на 2022 год заложена увеличение прожиточного минимума на 2,5 %. Однако Владимир Путин предложил увеличить этот показатель на 8,6 %, сообщает Российская газета.

Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня инфляции, которая ускорилась за последние месяцы, — сказал президент.

В случае, если Госдума поддержит инициативу президента, то по стране прожиточный минимум вырастет до 12654 рублей в месяц, то есть на тысячу больше. Кроме того, увеличатся и все социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, так как эта мера поддержки напрямую завязана на прожиточном минимуме.

Поскольку в Конституции закреплена норма, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, то также должен вырасти и этот показатель. Прибавка составит те же 8,6 %. В итоге МРОТ в следующем году составит 13890 рублей в месяц.