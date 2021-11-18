Из Смоленки достали вторую сумку с останками мужчины, зверски убитого собственным сыном

Сумку с нижней частью тела убитого 66-летнего петербуржца нашли в реке Смоленке в тот момент, когда в суде должно было начаться заседание об избрании меры пресечения его сыну.

Из-за неблагоприятных погодных условий поиски заняли почти два дня с момента обнаружения первой сумки. Василеостровский районный суд вынес постановление об заключении под стражу в отношении Алексея Генералова, обвиняемого в тяжком преступлении.

Ранее стали известны мотивы Генералова, убившего и расчленившего собственного отца. Следствие по данному громкому делу продолжается.