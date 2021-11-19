Дом с людьми в подарок: на ЦИАНе выставили на продажу петербургский дом вместе с жильцами

Жители дома крайне возмущенны тем, что их мнение никто не спросил.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, одно из петербургских агентств выставило на продажу многоквартирный дом №25 по улице Савушкина.
В доме 14 квартир, жильцы 12 из которых готовы переехать в случае выкупа их недвижимости. Но людей не предупредили о продаже дома.
Жильцы дома возмущены и решил обратиться в правоохранительные органы.
Вам будет интересно
Ленинградская область заняла девятое место в списке российских регионов по доступности аренды жилья. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости. Согласно подсчетам, в...
08.11.2021 221