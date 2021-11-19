Более 300 млн рублей взыскали с алиментщиков в Ленобласти с начала 2021 года

Автор: Гузель Галимова
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Судебные приставы Ленобласти за первые девять месяцев 2021 года взыскали с должников по алиментам 319 миллионов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – сумма взыскания увеличилась на 195 миллионов рублей, сообщили в УФССП России по Ленобласти.

За девять месяцев 2021 года к уголовной ответственности привлечены 347 родителей, уклоняющиеся от уплаты алиментов. Всего в Ленобласти было возбуждено 863 административных дел, что на 281 дело больше, чем в прошлом году.

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18.11.2021 120
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