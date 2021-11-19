Федеральную трассу Р-23 «Псков» в Лужском районе расширят до четырех полос

На девятикилометровом участке трассы Р-23 «Псков», расположенном на границе Ленинградской и Псковской областей, расширят проезжую часть. Дорога является одной из самых загруженных на подъезде к Петербургу.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», трассу Р-23 «Псков» расширят с двух до четырех полос на отрезке со 169 по 178 километр. Пропускной способности магистрали добавят от деревни Новоселье в Лужском районе Ленобласти до псковского поселка Заплюсье.

Работы начнутся в 2022 году и завершатся в октябре 2023 года. Дорожники увеличат ширину проезжей части с 7 до 14 м, обустроят новые водопропускные трубы, водоотвод, обновят асфальт и укрепят обочины.