Развитие Winamp прекратилось в 2007 году с выпуском версии 5.5.
Стало известно, что легендарный медиаплеер Winamp готовится к перезапуску. Он уже обзавёлся собственным веб-сайтом, и сменил логотип. Также открыта подписка на участие в бета-тестировании.
Напомним, выпуск регулярный обновлений для Winamp разработчики прекратили в 2007 году, ограничившись версией 5.5. До этого он был самым популярным проигрывателем локальных медиафайлов с широким разнообразием обложек и анимированными визуальными эффектами.
На данный момент не известно, какая версия проигрывателя будет доступна участникам инсайдерской программы для тестирования продукта, ровно, как и какие изменения претерпит плеер и будет ли он пользоваться былой популярностью.
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11.11.2021 228