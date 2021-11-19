Развитие Winamp прекратилось в 2007 году с выпуском версии 5.5.

Стало известно, что легендарный медиаплеер Winamp готовится к перезапуску. Он уже обзавёлся собственным веб-сайтом, и сменил логотип. Также открыта подписка на участие в бета-тестировании.

Напомним, выпуск регулярный обновлений для Winamp разработчики прекратили в 2007 году, ограничившись версией 5.5. До этого он был самым популярным проигрывателем локальных медиафайлов с широким разнообразием обложек и анимированными визуальными эффектами.

На данный момент не известно, какая версия проигрывателя будет доступна участникам инсайдерской программы для тестирования продукта, ровно, как и какие изменения претерпит плеер и будет ли он пользоваться былой популярностью.