На трассе М-11 «Нева» снизили максимально разрешенную скорость

Раньше можно было промчаться по новой трассе со скоростью 130 км/ч, теперь же из-за наступления холодов и зимы эта цифра снижается.

Как сообщает пресс-служба «Автодора», до 15 апреля 2022 года на М-11 с 58-го по 684-ый километр максимальная разрешенная скорость снижена со 130 до 110 км/ч. Ограничения вводятся на участке дороги от Московской области до Петербурга.

На участках, где максимальная разрешенная скорость — 110 км/ч, изменений на зимний период не планируется. Однако, водителей просят помнить про ПДД во время снегопада, тумана и других неблагоприятных погодных условий.

Напомним, в 2022 году в Петербурге подорожает проезд по платным дорогам.