Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Об этом рассказал депутат нижней палаты Андрей Макаров.

До этого Путин заявил о необходимости повышения минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей, а прожиточного минимума в стране – до 12 654 рублей. Это должно произойти в следующем году.

Президент отметил, что после увеличения прожиточного минимума вырастут и социальные выплаты населению.