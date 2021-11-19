Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Об этом рассказал депутат нижней палаты Андрей Макаров.
До этого Путин заявил о необходимости повышения минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей, а прожиточного минимума в стране – до 12 654 рублей. Это должно произойти в следующем году.
Президент отметил, что после увеличения прожиточного минимума вырастут и социальные выплаты населению.
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16.11.2021 180