В 2022 году в России увеличат максимальное пособие по безработице

Максимальный размер пособия по безработице в России в следующем году увеличится до 12 792 рублей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно вступит в силу с 1 января 2022 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, условия предоставления пособия останутся те же. Так, минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная величина в первые три месяца выплаты пособия — 12 792 рубля, а в последующие три месяца — 5000 рублей.

В настоящий момент максимальный размер пособия по безработице равен МРОТ за 2020 год и составляет 12 130 рублей.