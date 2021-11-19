В одной из школ Всеволожска массово отравились первоклассники

Роспотребнадзор Ленобласти проверяет школу во Всеволожском районе, в которой произошла вспышка кишечной инфекции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 18 ноября в школе №3 у первоклассника обнаружили острую кишечную инфекцию. В тот же день поступили многочисленные обращения родителей учеников из этого класса. Они жаловались на симптомы острой кишечной инфекции у детей. Роспотребнадзор незамедлительно начал санитарно-эпидемическое расследование.

В этот день в одном классе на занятия не пришли 18 детей, по другим классам зафиксированы единичные случаи.

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Сейчас Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе лабораторных исследований. Источник отравления устанавливается.