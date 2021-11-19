В одной из школ Всеволожска массово отравились первоклассники

Роспотребнадзор Ленобласти проверяет школу во Всеволожском районе, в которой произошла вспышка кишечной инфекции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 18 ноября в школе №3 у первоклассника обнаружили острую кишечную инфекцию. В тот же день поступили многочисленные обращения родителей учеников из этого класса. Они жаловались на симптомы острой кишечной инфекции у детей. Роспотребнадзор незамедлительно начал санитарно-эпидемическое расследование.
В этот день в одном классе на занятия не пришли 18 детей, по другим классам зафиксированы единичные случаи.
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